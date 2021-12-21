Порошенко предложил проверить Зеленского на предмет госизмены

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского стоит проанализировать на предмет госизмены. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Порошенко, дело о госизмене против него связано с падением рейтингов Зеленского. Политик утверждает, что действия текущего президента следует проверить на предмет госизмены, ведь они также носят спорный характер.

«Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении (сил) отдал врагу нашу землю? Тот, кто отдал приказ и санкционировал десятки операций по ликвидации оккупантов и врагов Украины? Или тот, кто сливает (президенту Белоруссии Александру) Лукашенко и (президенту России Владимиру) Путину спецоперации украинской разведки?», — рассказал Порошенко.