Песков об участии бывших стран СССР в программах с НАТО

Участие бывших стран СССР в программах с НАТО не нужно сравнивать с интеграцией в политическую и военную инфраструктуру североатлантического альянса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос, проговаривалась ли позиция России в отношении военного сотрудничества НАТО со странами бывшего Советского союза с кем-либо из союзников, в том числе Казахстаном и Арменией, и насколько, по его мнению, участие в таких программах допустимо для бывших союзных республик, Песков ответил, что «одно дело — участие в партнерских программах, другое дело — интеграция в политическую и военную инфраструктуру североатлантического альянса».

«Это разные совершенно дела. Вы знаете, что с большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза нас связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, других структур, и в рамках этого, безусловно, все эти субстанции неоднократно проговаривались и обсуждения продолжаются», — сказал он.

Отвечая на вопрос, считает ли Россия допустимым участие в таких программах бывших союзных республик, Песков сказал, что это зависит как от конкретных программ, так и от характера и глубины участия в них.

«Они все разные, здесь нужно обсуждать конкретно каждую отдельно взятую программу, здесь нельзя делать каких-то общих выводов, тем более сейчас, когда на самом деле еще основные обсуждения и переговоры предстоят», — отметил пресс-секретарь главы государства.