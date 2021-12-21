Министр: ЮНЕСКО превратилось в политизированную организацию



«ЮНЕСКО уже ушло на каникулы. До каникул мы были с ними в постоянном контакте. К сожалению, мы не получили от них желаемую реакцию. Это вынуждает нас говорить о политизации организации».

Об этом заявил министр культуры Анар Керимов, передает «Репорт».

«Мы бы не хотели, чтобы завоевавшая в мире уважение международная организация политизировалась и применяла предвзятые подходы. Избрание в органы управления организации позволит нам пресекать негативные тенденции. Остается надеяться, что организация будет действовать в соответствии со своим мандатом. Отправит на освобожденные от оккупации территории техническую миссию, и даже если не сможет обеспечить возвращение незаконно вывезенного из Карабаха нашего культурного наследия, то, как минимум, осудит ту страну», — отметил министр.