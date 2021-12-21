Пашинян заявил о возможности возобновить автомобильное сообщение с Азербайджаном

Армения и Азербайджан, согласно итогам встреч лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе, могут возобновить автомобильное сообщение. Как во вторник сообщила пресс-служба армянского кабмина. Об этом в Тбилиси заявил сам премьер Пашинян, передает ТАСС.

«Хочу отметить, что после встречи 26 ноября в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля появилась возможность достичь договоренности с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения. И мы уже достигли принципиальной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о возобновлении железнодорожного сообщения», — отметил он.

Пашинян также добавил, что речь идет о восстановлении железной дороги Ерасх( Араздеен) — Джулфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. «Мы надеемся завершить работы по восстановлению железной дороги в ближайшие 2-3 года», — отметил он.