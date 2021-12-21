Президент Кыргызстана планирует посетить Азербайджан



«Идет работа над соглашением о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном».

Об этом сказал сегодня чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев на пресс-конференции, посвященной итогам текущего года и перспективам развития кыргызско-азербайджанского сотрудничества, передает АПА.

Посол отметил, что 20 ноября в рамках саммита Организации тюркских государств состоялась встреча президентов двух стран: «В апреле-мае следующего года ожидается визит Президента Кыргызстана в Азербайджан. В ходе этого визита также будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве».