Омбудсмен внесла ясность в вопрос о разрушенных кладбищах на освобожденных территориях

«Очень трудно выразить на словах то, что я там увидела, чувства, которые я испытала. Есть такие могилы, которые полностью разрушены, распаханы», сообщила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, говоря о миссии по расследованию фактов на кладбищах, разрушенных Арменией в период оккупации.

Она отметила, что по результатам расследования в кратчайшие сроки будет подготовлен отчет: «Мы побывали в Агдаме, Зангилане и Физули, видели следы пуль на надгробиях. Это было очень тяжело. Там совершены действия, которые не вписываются ни в какую мораль. Это и военные преступления, и нарушение моральных ценностей»., цитирует Алиеву АПА