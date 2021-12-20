Знаменитую индийскую актрису и победительницу конкурса «Мисс мира-1994» Айшварию Рай вызвали на допрос в связи с опубликованными в «панамском досье» материалами об офшорных счетах, сообщает The Indian Express.

По имеющимся данным, Рай назначили встречу со следователем управления правоприменения в Нью-Дели. При этом на первые два вызова по делу об офшорных счетах актриса брала отсрочку. Звезде Болливуда пока не предъявлено официальное обвинение.

В «панамском досье» содержатся данные о 12 тыс. граждан Индии. Помимо Рай, на допрос вызвали ее свекра, продюсера Амитабха Баччан.