Азербайджан отправил в Россию партию медицинского кислорода

Первая партия медицинского кислорода из Азербайджана прибыла в российский Ставрополье. Об этом в Instagram сообщил губернатор Ставропольской области Владимир Владимиров. По его словам, договоренность с партнерами из Азербайджана о поставках медицинского кислорода — выполняется.

Накануне в край поступила первая партия. В Невинномысске кислород разгрузили, уже идет распределение между медучреждениями.

Среди первых получателей 2-я и 4-я больницы Ставрополя, а также Изобильного, Минеральных Вод, Светлограда.

«Впереди длинные новогодние праздники, поэтому важно иметь резерв кислорода, исключить возможности любых перебоев. Эта работа — на особом контроле», — отметил В.Владимиров.