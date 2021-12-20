Депардье обвиняют в изнасиловании



Французского актера с российским гражданством Жерара Депардье обвинили в изнасиловании. Об этом актриса Шарлотта Арнольд заявила Twitter.

По словам 25-летней артистки, 72-летний домогался ее в августе 2018 года. Она скрывала этот факт, «но больше не может молчать».

Сам Депардье выдвинутое обвинение отвергает. А его адвокаты заявили, что будут бороться «за честное имя актера».

Напомним, летом 2018 года молодая французская актриса и танцовщица выдвинула против Жерара Депардье обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании 7 и 13 августа. Сам знаменитый актер все обвинения опровергал, но не отрицал, что знает обвинившую его актрису.