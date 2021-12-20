Зеленский: Cанкции против России нужно вводить превентивно, а не постфактум



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкции против РФ необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить у руководства РФ даже мысли об эскалации.

«Кто-то говорил, Беларусь или Россия, что может быть размещено ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с президентами Литвы и Польши.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Беларусь предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.