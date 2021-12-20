Гарибашвили заявил Пашиняну о готовности внести вклад в установление мира на Южном Кавказе

Грузия на региональном уровне готова внести вклад в установление мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил в понедельник на открытии в Тбилиси одиннадцатого заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как отметил глава грузинского правительства, Тбилиси мотивирован и готов сыграть важную роль в стабилизации ситуации в регионе.

«С этой целью я выступил с инициативой добрососедства. Я вам еще раз подтверждаю, г-н премьер, что мы готовы принять участие в этом процессе и внести вклад в развитие мира и стабильности на региональном уровне», – сказал Гарибашвили, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.