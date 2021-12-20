Чавушоглу: Спецпредставители Турции и Армении в самое ближайшее время проведут переговоры

Специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. О такой возможности сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

«Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры», — отметил Чавушоглу, не уточнив детали предстоящей встречи.