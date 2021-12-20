Пашинян: после встреч с Алиевым есть возможность открыть эру мирного развития региона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперед, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона. В любом случае правительство Республики Армения сделает все возможное, чтобы продвинуться в этом направлении», — сказал Пашинян на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности.