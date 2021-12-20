Первому вице-президенту и вице-президентам диппаспорта выдадут пожизненно



В ходе заседания Милли Меджлиса вынесен на обсуждение проект поправок в закон «О паспортах», согласно которым расширяется круг лиц, которым будет выдаваться дипломатический паспорт.

Согласно изменению, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджана получат от Министерства иностранных дел диппаспорта не позднее, чем через 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.

Согласно другой поправке, диппаспорта первому вице-президенту и вице-президентам АР будут выдаваться пожизненно.

После обсуждений проект поправки в закон был принят путем голосования.