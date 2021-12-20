Чижов: Успех России в карабахском урегулировании вызывает разные чувства у ЕС

Успех российской посреднической миссии в нагорно-карабахском конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я думаю, что назвать встречу, которая здесь (в Брюсселе – ред.) состоялась вечером 14 декабря, переговорами было бы некоторым преувеличением. Это была встреча на полях саммита Восточного партнерства. Евросоюз, конечно, хочет подключиться, но есть известная уже веками сентенция, что у победы много отцов, а поражение — всегда сирота. Успех нашей российской посреднической миссии в этом конфликте вызывает разные чувства у Евросоюза, у других международных игроков, и есть те, кто хочет к этому подключиться. Одним это удается в той или иной степени, другим — в меньшей», — заявил он в интервью «Известиям».

Чижов считает, что Евросоюз до сих пор непосредственно в нагорно-карабахское урегулирование вовлечен не был.

«Да, в составе тройки сопредседателей Минской группы есть страна Евросоюза — Франция так же, как есть США и Россия. Нынешнее стечение обстоятельств позволило Евросоюзу такую встречу провести. Мы считаем, что еще одна возможность для прямого контакта между лидерами Азербайджана и Армении — это, в общем, неплохо, если это идет на пользу политическому урегулированию и расширению поля контактов этих двух дружественных нам стран», — отметил он.

По словам постпреда России в ЕС, есть вопросы, которые эти две страны предпочитают обсуждать вдвоем напрямую, какие-то втроем с участием России, может быть, особенно касательно экономического восстановления, устранения последствий боевых действий, которые были, и Евросоюз тут может им оказаться полезен.