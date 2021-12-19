Ушел из жизни барабанщик The Wurzels

Барабанщик английской музыкальной группы The Wurzels Джон Морган скончался после заражения коронавирусом во время концертного тура. Об этом пишет The Sun.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Морган подхватил COVID-19 после того, как его коллектив, который дает до 150 концертов в год, сыграл в Манчестере в декабре. Участник The Wurzels умер в окружении своей семьи в больнице, расположенной в английском городе Глостер.

«Мы не можем поверить, что никогда больше не увидим тебя за этими барабанами. Мы думали, что ты несокрушим. Мы будем скучать по тебе. Мы все в шоке», — прокомментировал один из членов группы Томми Баннер.

Группа The Wurzels была основана в 1966 году. Одно время ее участники исполняли английский вариант кантри, получивший название скрумпи-энд-вестерн. Морган присоединился к группе в 1981 году. Наиболее известными песнями коллектива являются «The Combine Harvester» и «I Am A Cider Drinker». Обе композиции попадали на первые места британского чарта в 1976 году.