Чавушоглу: Солидарность с афганским народом – моральный и религиозный долг исламских стран

Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна взять на себя лидирующую роль в процессе активизации и мобилизации международной помощи Афганистану, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Около 23 млн человек в Афганистане столкнулись с голодом. А это составляет 60% всего населения страны. ОИС должна взять на себя лидирующую роль в процессе активизации и мобилизации международной помощи Афганистану», — сказал глава турецкой дипломатии на 17-м внеочередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов ОИС в Исламабаде, сообщает «Анадолу».

По его словам, солидарность с афганским народом – это «моральный и религиозный долг исламских стран».

Министр подчеркнул, что гуманитарный и экономический кризис в Афганистане увеличивает миграционное давление, и призвал ОИС продолжать сотрудничество с такими международными организациями, как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ).

Также Чавушоглу назвал контакты с правительством талибов критически важным фактором для установления стабильности в Афганистане.

«Мы должны убедить нынешнее правительство в необходимости его инклюзивности, соблюдения прав каждого и в то же время расширения доступа женщин и девочек к работе и образованию, поддерживать его в этом направлении», — заявил глава МИД Турции.

По его словам, соответствующие позитивные заявления и шаги послужат расширению легитимности и авторитета правительства талибов как внутри страны, так и за рубежом.