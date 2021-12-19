Ковид убил в Азербайджане еще 17 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1382 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 17 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 610318 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 586666 человек благополучно прошли лечение, 8199 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 15453 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5750604 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10676 — за минувшие сутки.