Недобросовестным операторам тотализаторов грозит штраф до 9000 манатов

Определяется штраф для операторов тотализаторов за невыполнение обязанностей в области организации и проведения тотализаторов, установленных Законом Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте».

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Это отражено в предложенных поправках в Кодекс об административных проступках, которые будут обсуждены в первом чтении на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса, пишет АПА.

За невыполнение операторами тотализаторов своих обязанностей в области организации и проведения тотализаторов, установленных Законом Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте» физические лица будут оштрафованы на сумму от 800 до 900 манатов, должностные лица на сумму от 1000 до 2000 манатов, юридические лица на сумму от 8000 до 9000 манатов.