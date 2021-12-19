Столтенберг против идеи новой конференции с Россией о сферах влияния



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния.

Ранее в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО он заявил, что Россия не имеет права на собственную «сферу влияния».

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — отметил Столтенберг в интервью газете Journal de Dimanche.

Вместо этого генсек НАТО выступил за обсуждение с Москвой мер укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.