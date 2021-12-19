Байрамов и Чавушоглу обсудили итоги первой встречи в формате «3+3»



Сегодня в рамках внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу..

Как сообщили в МИД, министры подчеркнули высокий уровень развития стратегических отношений между двумя братскими странами, передает АПА.

Стороны обсудили итоги первой встречи в формате сотрудничества «3+3», инициированной лидерами Азербайджана и Турции. Они выразили заинтересованность в продвижении механизма сотрудничества.

В ходе встречи министры обсудили направления сотрудничества в рамках Организации тюркоязычных государств, а также вопросы форматов трехстороннего сотрудничества, в которых участвуют две страны, и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении в ближайшие месяцы.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, нормализации отношений между странами региона в постконфликтном контексте.