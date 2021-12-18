Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

18 декабря в рамках официального визита в Пакистан состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шахом Махмудом Гуреши.

Как сообщает Министерство иностранных дел, министр Махдум Шах Махмуд Гуреши приветствовал азербайджанскую делегацию.

Охарактеризовав пакистано-азербайджанские отношения как связи между двумя дружественными и братскими странами, пакистанский министр отметил высокий уровень связей в политической сфере. Он также подчеркнул перспективы развития двусторонней торговли, инвестиций, сотрудничества в энергетической сфере.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул однозначную политико-моральную поддержку, оказанную Пакистаном позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, а также во время 44-дневной Отечественной войны, и отметил, что азербайджанский народ с благодарностью помнит об этом. Министр указал на продолжающееся сотрудничество в трехстороннем формате, наряду с развитием двусторонних отношений на высоком уровне, в том числе встречу министров иностранных дел Азербайджана, Пакистана и Турции, состоявшуюся в текущем году в трехстороннем формате, а также встречу спикеров парламентов трех стран.

Было подчеркнуто, что проведение очередного заседания экономической комиссии в этом году, а также встреча президентов двух государств в рамках саммита Организации экономического сотрудничества способствуют дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Говоря о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за использование опыта Пакистана в процессе разминирования этих территорий и, в частности, за поддержку дружественной страны.

Министры также обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Афганистане и другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.