В НАТО захотели увеличить контингент войск на востоке Европы из-за действий России

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в связи с наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной. Об этом сообщает газета Spiegel.

По данным издания, в ходе секретных переговоров с военным руководством стран-партнеров Уолтерс предложил увеличить присутствие сил НАТО в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии в рамках миссии «Enhanced Forward Presence» (EFP).

При этом в Болгарии и Румынии альянсу необходимо будет создать войска EFP численностью около 1500 человек. В Польше и странах Балтии эти подразделения НАТО находятся с 2017 года. По мнению генерала, в случае чрезвычайной ситуации они будут действовать «как своего рода передовое командование или плацдарм для дальнейшего укрепления альянса».