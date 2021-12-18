Эрдоган предложил включить страны Африки в состав постоянных членов СБ ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на третьем саммите партнерства Турция-Африка в Стамбуле, вновь высказался за расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, призвав включить в него африканские страны.

«Борьба, которую мы ведем под лозунгом «Мир больше пяти», отвечает интересам не только Турции, но и стран Африки. Нам необходимо объединить наши усилия для того, чтобы Африка была должным образом представлена ​​в Совбезе ООН, как она того заслуживает. Нельзя назвать справедливым то, что африканский континент с населением в 1,3 миллиарда человек не может влиять на решения Совбеза ООН», — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция нацелена на скорое доведение товарооборота с африканскими странами с 25,3 миллиарда долларов в 2020 году до 50 миллиардов долларов.

«Но и этот показатель не будет отражать наш потенциал, и мы сможем говорить о новой цели в 75 миллиардов долларов в год. По итогам 11 месяцев этого года объем товарооборота уже превысил отметку 30 миллиардов долларов. О таком уровне наших отношений с африканскими странами мы даже не могли мечтать еще 16 лет назад», — сказал президент Турции.