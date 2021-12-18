Назначен спецпредставитель Армении по процессу диалога с Турцией

Спецпредставителем от Армении в рамках процесса диалога с Турцией будет вице-спикер парламента Рубен Рубинян, сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян в Facebbok.

13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.

Напомним, Анкара уже назначила своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном. Им стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч.