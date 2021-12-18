Фуат Октай: Диалог Анкары с Ереваном будет координироваться с Баку

Турция выступает не только за нормализацию отношений с Арменией, но и за мир и стабильность на всем Южном Кавказе. В этом вопросе позиция Анкары предельно искренняя.

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выступая на парламентских слушаниях по проекту госбюджета страны на 2022 год, передает «Анадолу».

По словам Октая, турецкая сторона будет продвигать диалог с Ереваном предельно внимательно и в тесной координации с Азербайджаном.

Вице-президент Турции напомнил, что Азербайджан в своих действиях в период 44-дневной войны основывался на международно признанном праве на самооборону. «Мы активно поддерживали Азербайджан в его справедливой борьбе. Тема 30-летней оккупации азербайджанских земель была закрыта. Новые реалии сформировали плодотворную почву для долгосрочного мира и стабильности в этом регионе», — сказал Октай.

Политик привлек внимание к мирной инициативе Турции и Азербайджана по формированию площадки регионального сотрудничества – формату 3+3.

«Позиция Анкары в вопросе обеспечения долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе останется неизменной», — заверил он.