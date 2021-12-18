В Азербайджане меняется порядок регистрации смерти

Меняется порядок регистрации смерти. В связи с этим предлагается внести изменения в Семейный кодекс.

Согласно изменениям, факт смерти регистрируется по выбору гражданина, сообщившего об этом, в органе (учреждении), в случае установления судом факта смерти или объявления лица умершим — в органе (учреждении), установленном соответствующим органом исполнительной власти по месту вынесения судебного решения.

Согласно действующему Кодексу, регистрация смерти производится по месту жительства умершего или по месту, где человек умер. Регистрация смерти по постановлению суда об установлении факта смерти или об объявлении гражданина умершим производится по месту нахождения суда, вынесшего постановление., сообщает АПА.