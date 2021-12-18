Армения планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги, ведущей в Азербайджан

Правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Араздейян — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, на что потратит примерно $200 млн. Об этом в субботу сообщил ТАСС вице-премьер республики Мгер Григорян.

«По предварительным оценкам экспертов, индикативная стоимость восстановления отрезков железнодорожных путей, проходящих по территории Армении, составит порядка $200 млн. Длина отрезка по территории Армении в совокупности составит около 45 км, а общая длина пути — около 340 км», — отметил он.