Мехман Алиев отказался от дебатов с Ахмедом Исмаиловым

Глава Информационного агентства “Turan” Мехман Алиев, который критиковал вынесенный на обсуждение Милли Меджлиса законопроект “О медиа”, не захотел обосновывать свою позицию на открытых дебатах на телевидении.

Об этом стало известно в ходе совместного расширенного онлайн-заседания комитетов Милли Меджлиса по правам человека и по правовой политике и государственному строительству.

Исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов в своем выступлении отметил, что они готовы к открытым обсуждениям по проекту со всеми заинтересованными сторонами. Однако противоположная сторона не хочет обосновывать свои замечания на открытых дебатах.

«Мы участвовали на различных дебатах во время обсуждения этого законопроекта. Вчера мы получили приглашение от «Общественного телевидения» и выразили свое согласие принять участие в открытых обсуждениях с Мехманом Алиевым. Однако позже выяснилось, что Мехман муаллим не является сторонником обсуждения вопроса на подобных дебатах”, — заявил А.Исмаилов.

Отказ от дебатов М.Алиев объясняет «отсутствием общей стратегии по законопроекту».