Генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместную информацию

В связи с противозаконными действиями некоторых военнослужащих воинских частей Министерства обороны Азербайджанской Республики, дислоцированных в направлении Тертерского, Агдамского, Бейлаганского районов в мае-июне 2017 года группа военнослужащих этих и других воинских частей, нарушив требования уголовно-процессуального законодательства, подвергла допросу и нечеловечскому обращению, применила физическую силу в отношении лиц, которых заподозрила в совершении противозаконных действий, что привело к смерти потерпевших или к другим тяжким последствиям.

Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел (МВД) и Службы государственной безопасности (СГБ).

По указанным фактам в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, предварительное следствие по 5 уголовным делам в отношении 19 обвиняемых было завершено и они были направлены для рассмотрения в суд, решением судов эти лица были приговорены к различным наказаниям.

С учетом многочисленных обращений потерпевших и других лиц, а также в связи с судебными решениями соответствующим распоряжением генерального прокурора Азербайджанской Республики была создана рабочая группа и в целях объективного расследования указанных уголовных дел, принятия необходимых мер для восстановления нарушенных прав потерпевших 16 декабря 2021 года в Генеральной прокуратуре были приняты решения об обновлении исполнения указанных уголовных дел.

В настоящее время осуществляются комплексные меры на основании соответствующих оперативно-следственных планов, общественность страны будет проинформирована о ходе следствия.