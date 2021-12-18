Посол: Этот год был продуктивным для развития сотрудничества между Азербайджаном и Катаром

Нынешний год был продуктивным с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в ряде областей, заявил посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов Катарскому информационному агентству (QNA).

«Между Катаром и Азербайджаном установилось крепкое сотрудничество, и обе страны прилагают постоянные усилия для укрепления существующих связей во всех сферах. Этот год был продуктивным с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в ряде областей. Недавно мы провели два важных мероприятия в Баку. 7 сентября этого года состоялся второй раунд двусторонних политических консультаций, а 18 октября — третье заседание азербайджано-катарской совместной экономической, торговой и технической комиссии»,- заявил посол.

Дипломат напомнил, что «менее чем через год в Катаре пройдет одно из самых привлекательных мегапопулярных мероприятий — Чемпионат мира по футболу — 2022».

«Несмотря на все препятствия, возникшие в результате пандемии, реализация проектов по развитию инфраструктуры, связанных с Чемпионатом мира по футболу продолжается в соответствии с ранее запланированным графиком. Несомненно, соответствующие широкомасштабные подготовительные мероприятия, уже проведенные и проводимые в настоящее время в рамках подготовки к чемпионату мира, заслуживают похвалы. Нет никаких сомнений в том, что Катар проведет чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне», — заявил посол Азербайджана.