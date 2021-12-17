Бибера оштрафовали за неправильную парковку

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер получил штраф за парковку в неположенном месте, сообщает Daily Mail.

Уведомление о штрафе оставили на лобовом стекле автомобиля 27-летнего певца, когда он был на церковной службе в Беверли-Хиллз.

Бибер регулярно посещает христианские церковные службы. 31 октября рэпер Канье Уэст пригласил на одну из воскресных служб в своей христианской церкви Бибера и 52-летнего рокера Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер). Мэнсон, который не скрывает своего титула «почетного священника» в Церкви сатаны, молился вместе с Уэстом и Бибером, пока хор пел госпелы.