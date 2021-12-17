Компания Kia показала минивэн Carens четвертого поколения

Компания Kia раскрыла новые подробности о компактном трехрядном минивэне Carens четвертого поколения и показала изображения новой модели. Автомобиль создавался специально для Индии, однако в дальнейшем его собираются продавать и на рынках других стран. Дебют модели запланирован на первый квартал 2022 года, пишет «Газета.ру».

В линейку силовых агрегатов Kia Carens входят бензиновые и дизельные моторы, в списке трансмиссий есть семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями и шестиступенчатая автоматическая коробки передач.

Автомобиль комплектуется мультимедийной системой с навигацией, диагональ сенсорного экрана составляет 10,25 дюйма. В числе опций предлагается аудиосистема Bose с 8 колонками и система рассеянной подсветки салона. Для Carens подготовили новое поколение приложения телематических сервисов Kia, оно отличается возможностями беспроводного обновления навигационных карт и программного обеспечения автомобиля.

В Kia заявили, что Carens обладает самой длинной в сегменте колесной базой, большим пространством для ног пассажирам третьего ряда, и системой складывания сидений второго ряда с электроприводом. Для увеличения объема багажного отсека сиденья третьего ряда могут быть сложены до уровня ровного пола. Кроме того, в спинках сидений второго ряда предусмотрены откидные столики с интегрированным подстаканником и лотком для гаджетов.