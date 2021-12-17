Россия предложила НАТО не вести военную деятельность в Украине и Закавказье

Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности, опубликованном на официальном портале МИД РФ, передает РИА Новости.

«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», — следует из текста.