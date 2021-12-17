Россия предложила США обязаться не создавать военные базы в бывшем СССР

РФ предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру, следует из проекта договора о гарантиях безопасности, опубликованного на сайте МИД РФ, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», — говорится в документе.