Мисир Марданов раскритиковал порядок назначения директоров школ

«Мне кажется, что набор директоров по экзамену – это лишнее».

Об этом заявил бывший министр образования, директор Института математики и механики НАНА Мисир Марданов, передает АПА.

По его словам, не все можно оценивать путем экзамена: «Оценка с помощью экзамена возможна в любой момент, но не всегда. Например, такие вопросы как умение управлять, отношение к людям и т.д. не могут быть оценены путем экзаменов. Мне кажется, что директора каждой школы должно выбирать само общество. Вы сдали экзамен и получили отличную оценку, но как вы можете управлять этой школой, если тебя там не знают? Мое личное мнение таково, что директор школы должен быть выбран из самой школы. Самый образцовый, компетентный учитель, работающий в этой школе, должен быть выбран директором, чтобы он мог управлять учебным заведением».

В Министерстве образования прокомментировали недовольство по поводу приема на работу директоров школ на конкурсной основе в централизованном порядке.

Как сообщил заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров, в настоящее время наиболее объективным выбором при выборе директора школы является порядок приема на конкурсной основе в централизованном порядке:

«Проведение конкурса в централизованном порядке в более конкурентных условиях дает возможность Министерству образования как работодателю сделать наиболее справедливый и объективный выбор. В этом году тестовый этап конкурса уже завершен. Собеседования длятся уже несколько месяцев. В результате этого конкурса около 200 кандидатов были назначены на должность директора».