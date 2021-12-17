«Лукойл» допустил рост цен на нефть до 380 долларов за баррель

«Лукойл» допускает, что цена на нефть к середине века вырастет до 380 долларов за баррель, ее значительную долю будет занимать плата за выбросы СО2, указано в презентации компании, передает РИА Новости.

«В сценарии «Трансформация» высокие цена на СО2 и инфляция приведут к повышению мировых цен на нефть до 380 долларов за баррель», — говорится в презентации «Лукойла» по случаю представления долгосрочного сценария развития компании. Согласно материалам, в этом сценарии стоимость эталонной марки Brent в ценах 2020 года к середине века опустится до 35 долларов за баррель, однако ее реальная стоимость с учетом накопленной инфляции составит примерно 120 долларов, а оставшиеся 260 долларов — плата за выбросы СО2.

В сценарии «Равновесие» итоговая цена барреля нефти в 2050 году составит 197 долларов за баррель, из них 40 долларов — это стоимость в текущих ценах, еще 40 долларов — накопленная инфляция, остальное — плата за парниковые выбросы.

Наиболее умеренный сценарий развития «Эволюция» предполагает, что к 2050 году цена нефти вырастет до 128 долларов за баррель. В пересчете на текущие цены Brent будет стоит 50 долларов, еще примерно 60 закладывается в накопленную инфляцию. А вот плата за выбросы составит менее 20 долларов, следует из презентации.

«Лукойл» разработал долгосрочную стратегию компании, которая включая несколько сценариев развития мировой экономики и климатической политики. Ни один из трех сценариев не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. «Эволюция» предполагает выполнение странами уже принятых климатических обязательств, но не позволяет достичь целей Парижского соглашения, компания считает его наиболее реалистичным.

Сценарий «Равновесие» обеспечивает баланс между климатическими целями и доступностью энергии. Для его реализации требуется установление мирового климатического регулирования, ускоренное развитие ВИЭ и сокращение парниковых выбросов. Наконец, «Трансформация» соответствует выполнению целей Парижского соглашения, в нем пик спроса на нефть придется на 2025 год.