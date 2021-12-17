МИД Армении о присвоении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС

Новых заявок о присвоении статуса наблюдателя в Евразийском союзе пока не поступало. Об этом заявил в ответ на запрос агентства «Арменпресс» пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян, комментируя обсуждения о присвоении такого статуса Азербайджану.

Унанян напомнил, что порядок присвоения государству статуса наблюдателя регулируется статьей 109 Соглашения «О Евразийском экономическом союзе». Присвоение такого статуса требует консенсусного решения. По такому вопросу в рамках ЕАЭС должны проводиться консультации для определения экономической целесообразности такого шага.

«На данный момент заявок от какого-либо государства нет», — добавил Унанян.