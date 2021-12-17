«Лукойл» не будет пытаться стать оператором в проекте Шах-Дениз в Азербайджане

«Лукойл» устраивает существующая доля в проекте Шах-Дениз. После покупки у Petronas 9,99% в проекте компания не будет пытаться стать оператором проекта за счет приобретения более крупной доли, сказал журналистам глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Нет, нас устраивает как BP справляется с миссией оператора», — сказал он, передает ТАСС.

По словам Алекперова, сделка о покупке 9,99% уже подписана, в первом квартале будет осуществлен платеж.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шах-Дениз, с 15,5% до 9,99%, после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав. При этом сумма сделки снизится с $2,25 млрд до м1,45 млрд. Закрытие сделки ожидается в январе 2022 года.

О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда «Лукойл» намеревался выкупить 15,5% в проекте и таким образом увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако в декабре британская BP, которая является оператором проекта, владея 28,8%, решила увеличить свою долю на 1,16% за $168 млн.