Глава МИД Беларуси поблагодарил Джейхуна Байрамова

17 декабря 2012 года состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Беларусь Джейхуном Байрамовым и Владимиром Макеем.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества., сообщили в МИД.

В.Макей выразил признательность за основанный на международном праве конструктивный подход, продемонстрированный Азербайджаном в связи с пунктом Совместной декларации, принятой по итогам 6-го Саммита Восточного партнерства, касающимся Беларуси.

Министры также обменялись мнениями по ситуации в регионе и другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.