СМИ: Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» попросил «пистолет побольше»



Голливудский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора и ранивший режиссера на съемках вестерна, попросил оружейницу фильма выдать ему «пистолет побольше». Как пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, это стало известно после изучения данных телефона артиста, на которые был выдан ордер.

Также СМИ привели информации о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок.

Болдуин рассказал, что по e-mail переписывался с оружейницей. В письмах она показала ему разные типы пистолетов. Артист попросил пистолет побольше, также в переписке шла речь о разных видах ножей для съемок.

Что же касается оружия, Болдуину показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, он выбрал — с коричневой.

Ранее сообщалось, что суд США обязал артиста предоставить доступ ко всем данным на телефоне. Обыск предназначен для сбора «всей информации и данных с сотового телефона в отношении создания «Rust» и всех участников, работающих над производством».

21 октября стало известно, что на съемочной площадке фильма «Раст» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.