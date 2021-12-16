МИД: В декларации ЕС отражен ряд важных для Азербайджана вопросов

Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте. Этот принцип отражен в самой Совместной декларации. Отмечается, что Восточное партнерство основано на конструктивном сотрудничестве и не направлено против кого-либо.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ об оговорках Азербайджана, указанных в Совместной декларации саммита Восточного партнерства.

«Как известно, 15 декабря 2021 года в Брюсселе прошел VI саммит Восточного партнерства, по итогам которого была принята совместная декларация. Декларация включает в себя ряд важных для Азербайджана вопросов: ЕС поддержал территориальную целостность всех стран-партнеров, включая Азербайджан, в пределах его международно признанных границ. В документе приветствуется прогресс в переговорах по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта Южного газового коридора, который вносит вклад в диверсификацию маршрутов поставок газа в ЕС»,- сказала она.

Как отметила Абдуллаева, в совместной декларации также содержится призыв к глобальной солидарности, расширению сотрудничества и многосторонности в предотвращении пандемии и смягчении ее последствий.

«Это соответствует приоритетам деятельности нашей страны по борьбе с COVID-19 в рамках председательства в Движении неприсоединения. Азербайджан всегда был против создания программы Восточного партнерства в конфрантационном контексте. Этот принцип отражен в самой Совместной декларации. Отмечается, что Восточное партнерство основано на конструктивном сотрудничестве и не направлено против кого-либо. Позиция нашей страны заключается в том, что государства-члены ЕС и страны-партнеры не должны вносить вызовы и трудности в своих отношениях с третьими странами в программу Восточного партнерства», — отметила Абдуллаева.

С другой стороны, как сказала глава пресс-службы МИД, программа Восточного партнерства должна служить не только отношениям стран-партнеров с ЕС, но и развитию отношений между ними.

«Программа Восточного партнерства не должна проводить политику, которая подрывает отношения высокого уровня, установленные странами-партнерами с третьими странами вне этой программы.

Из-за несоответствия взглядов, выраженных в Совместной декларации по Беларуси, принципам внешней политики Азербайджана, Азербайджан принял Совместную декларацию со своими оговорками. То есть, Азербайджан заявил, что не разделяет позицию по Беларуси в пункте 11.

Еще одна оговорка Азербайджана касалась «территорий, затронутых конфликтом» в техническом приложении к Совместной декларации. Азербайджан в своей оговорке подчеркнул необходимость осуществления деятельности на этих территориях по запросу и с согласия страны, которой принадлежит территория. Эта позиция напрямую основана на международном праве и суверенных правах государств,» — подчеркнула она.