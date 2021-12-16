Тогрул Исмаил: Турция идет на диалог с Арменией, исходя из результатов переговоров Баку и Еревана

Наряду со встречей в Брюсселе, где впечатляющих дипломатических успехов добился Азербайджан, Турция также намерена начать процесс запуска политических контактов с Ереваном. И сложно не связать эти события в единую логическую цепочку – главный союзник Азербайджана, как мы видим, таким образом дает четко понять странам, как на Западе, так и на Востоке, что намерен выдерживать общую стратегическую линию с Баку. Как в Анкаре воспринимают политический прорыв Азербайджана и как будет проходить процесс возобновления турецко-армянских отношений?

«На днях произошли серьезные геополитические события. Во-первых, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Пашиняна в Брюсселе при посредничестве председателя ЕС Шарля Мишеля. В результате, прояснились многие вопросы по налаживанию мирного процесса и экономических связей между Азербайджаном и Арменией, и что очень важно – Ильхам Алиев сам отметил, что очень доволен итогами переговоров».

Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараша Тогрул Исмаил, добавив, что наряду с этим, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также сообщил, что Турция начинает процесс возобновления диалога с Арменией.

Как подчеркнул турецкий политолог, для проведения переговоров назначен специальный представитель Турции, опытный дипломат, и в ближайшее время будут обсуждены вопросы улучшения двухсторонних отношений, развитие экономических отношений с Арменией и другие аспекты сотрудничества. Кроме того, по словам Чавушоглу, было высказано мнение, что из Стамбула в Ереван могут быть организованы регулярные чартерные рейсы.

— При этом хочу отметить очень важный факт – глава МИД Турции подчеркнул, что все эти процедуры проходят с согласованием с Баку. Я думаю, это очень важное упоминание. Так что, Турция идет на диалог с Арменией, исходя из результатов переговоров Баку и Еревана. При этом стоит отметить, что у Турции в диалоге с Арменией еще недавно были определенные проблемы. Однако, мы видим, что Турция и Азербайджан сейчас действуют в рамках Шушинского меморандума абсолютно согласованно и поступательно, поддерживая друг друга на всех международных платформах, — отметил турецкий политолог.

Как отмечает эксперт, тут конечно можно задаться вопросом о том, что Армения еще окончательно не признала территориальную целостность Азербайджана, еще не заключен окончательный мирный договор, но главное, по его мнению, «что процесс идет и надо использовать все варианты для его ускорения».

— Кроме того, хочу отметить, что в Брюсселе, помимо встречи с Пашиняном, Ильхам Алиев провел встречу с генеральным секретарем НАТО. Я думаю, что этот контакт имел кардинальное значение, потому что главный союзник Азербайджана — Турция также является членом НАТО. Само выступление президента Азербайджана в рамках этой встречи говорит многое о том, что двухсторонние отношения Баку и НАТО достигли заметного улучшения. И все эти моменты в совокупности, как я думаю, позволяют делать уверенные прогнозы о том, что уже скоро, в конце концов, в регионе наступит мир, а процесс диалога возобновится полностью, — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров