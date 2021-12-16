

Президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбран на пост президента Национального олимпийского комитета Азербайджана в ходе проведенной в онлайн-формате VIII отчетно-выборной Генассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК).

Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

Помимо этого членами Исполкомитета НОК избраны Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гаибов, Азер Алиев, Земфира Мефтахетдинова, Назим Гусейнов, Намиг Абдуллаев, Фарид Мансуров, Фаиг Гараев, Кёнуль Нуруллаева, Мариана Василева и Рамиль Гаджи.

В свою очередь членами ревизионной комиссии были избраны Людмила Шубина, Хиджран Шарифов, Балакиши Гасымов, Ниямеддин Пашаев и Яшар Баширов.