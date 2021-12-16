Натик Джафарлы: Открытие коммуникационных линий – понятие более широкое, нежели просто прокладка дороги

Баку и Ереван подтвердили договорённость о строительстве железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Такое решение было принято в ходе встреч трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров.

Пашинян отмел, что функционирование транспортной коммуникации будет в строгом соответствии с международными пограничными и таможенными правилами в условиях суверенитета и правомочия стран.

«Нормализация отношений с Анкарой сделает проект гораздо более масштабным. В связи с этим он выразил заинтересованность в скорейшем задействовании железной дороги», — сказал Пашинян.

Экономический эксперт Натик Джафарлы в комментарии Минвалу отметил, что открытие коммуникационных линий в регионе – это более широкое понятие, нежели просто открытие дорог.

— 10 ноября 2020 года в 3-стороннем заявлении, подписанном президентом Азербайджана, России и премьер-министром Армении было закреплено положение о том, что все коммуникации в нашем регионе должны быть открыты. А проблема заключалась в статусе Зангезурского коридора. Армяне настаивают на том, чтобы никакого статуса не было, и чтобы документально это было озвучено просто как Открытие коммуникаций. Азербайджан настаивает, особенно в течение последних месяцев, что Зангезурский коридор должен иметь такой же статус или хотя бы такие же положения как и Лачынский коридор. Как мы понимаем, Лачынский коридор имеет 5 км в ширину, что дает возможность российским миротворцам контролировать всю эту территорию. Думаю, что в ближайшее время насчет статуса будет сложно договориться.

Но Россия сама сильно заинтересована в том, чтобы быстрее открылись эти коммуникации, потому что она имеет сухопутную дорогу с Арменией только через Грузию. Но эти коммуникационные дороги очень старые, кроме того, есть зависимость от погодных условий и политических взаимоотношений между Россией и Грузией. Иногда грузинская сторона закрывала эту дорогу, исходя из своих политических целей. И поэтому Россия сейчас очень сильно заинтересована в том, чтобы иметь доступную, а также недорогую и безопасную дорогу в Армению через Азербайджан, а это возможно только через Зангезурский коридор. И, скорее всего, в ближайшее время уже конкретные документы будут подписаны.

Но, опять-таки, статус этих коммуникаций остается открытым. Конечно же, сейчас переговоры насчет статуса будущих коммуникаций находятся в интенсивной фазе, и, скорее всего, будет найдена золотая середина, чтобы не обижать армян, и чтобы одновременно было бы выгодно как Азербайджану, так и всем странам региона, в том числе и Турции, которая так же заинтересована в скорейшем открытии этих коммуникационных линий, потому что через Азербайджан Турция получает очень короткую и безопасную линию — вплоть до средней Азии. И поэтому я думаю, что в ближайшее время документы будут подписаны.

Азербайджан уже начал строить свой участок автомобильной и железной дороги и со стороны Армении 43 км. Скорее всего, и там в ближайшее время начнется строительство. А вот решение насчет правового статуса этих дорог затянется надолго, чтобы не тормозить процесс, но, тем не менее, это не помешает открытию коммуникационных линий между Турцией и Арменией тоже. Буквально вчера Армения и Турция обменялись специальными представителями в обеих странах, что происходит впервые за десятилетия. Это первый шаг к открытию консульства, а потом уже и посольства Армении в Турции, равно как и наоборот. То есть коммуникационные линии в регионе – это более широкое понятие, скорее всего туда будет входить еще и открытие границ между Турцией и Арменией.

Яна Мадатова