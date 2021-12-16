Пашинян: Договоренности с Азербайджаном способны изменить облик региона

Достигнутые с Азербайджаном договоренности о строительстве железной дороги при их реализации изменят политическую, экономическую среду в регионе, а также среду безопасности.

Об этом сказал на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

Ранее Пашинян сообщил, что в Брюсселе на встрече с Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

«Не хочу переоценивать значение договоренности с Азербайджаном. Но с другой стороны нельзя и недооценивать. Это важная договоренность, и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим. Это важный проект, который изменит экономическую, политическую среду в регионе, а также среду безопасности», — добавил премьер.

Он заявил, что в ближайшее время нужно сосредоточиться на решении этой задачи. С Алиевым также достигнута договоренность о продолжении контактов по вопросам двусторонней повестки.

По его словам, стороны попытаются сформировать и сформулировать общие подходы и точки зрения, а также преодолеть разногласия.