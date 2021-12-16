Саудовские компании приглашены для участия в восстановлении освобожденных территорий

Компании Саудовской Аравии приглашены для участия в восстановлении освобожденных территорий.

На 6-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Королевства Саудовская Аравия в области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи, состоявшемся в Эр-Рияде, сопредседатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов рассказал о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает АПА.

Сопредседатель комиссии отметил, что работы по очистке Карабахского региона от мин, восстановлению полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников, инфраструктуры осуществляются в ускоренном темпе, и пригласил саудовские компании принять участие в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий.

Министр финансов также проинформировал участников мероприятия о благоприятном бизнес-и инвестиционном климате, созданном в нашей стране, и пригласил саудовских инвесторов инвестировать в промышленные зоны и агропарки, в том числе Сумгайытский химический промышленный парк, Парк высоких технологий, Мингячевирский Парк высоких технологий, промышленные парки Балаханы, Гарадага, Мингячевира, Пираллахи и промышленные кварталы Нефтчалы, Масаллы, Гаджигабула и Сабирабада.

Подчеркнув наличие между нашими странами широких возможностей для сотрудничества в сфере туризма, министр отметил, что бизнесмены из Саудовской Аравии могут внести свой вклад в развитие туристической инфраструктуры в Азербайджане. Министр также отметил наличие широких возможностей для сотрудничества между нашими странами в области сельского хозяйства. В качестве потенциальных сфер сотрудничества он выделил импорт в Саудовскую Аравию производимых в Азербайджане продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.