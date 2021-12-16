Президент Алиев: Мы продолжаем закупать дроны

Что касается дронов, мы продолжаем закупать их.

Об этом 14 декабря в Брюсселе в интервью испанской газете El Pais заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил:

«После окончания войны мы заключили новые контракты на приобретение новых модификаций, и как вы отметили, одновременно производим и поставляем на рынок не дроны-истребители и камикадзе, а разведывательные дроны. Азербайджан экспортирует военную продукцию более чем в 30 стран, мы уже развили военно-промышленный комплекс, удовлетворяющий наши основные потребности. Мы продолжаем это, потому что, как я уже отметил, все еще существует угроза армянского реваншизма, угроза нарушения стабильности. Таким образом, мы должны быть готовы в любой момент встать на защиту наших границ».