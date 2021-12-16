Ильхам Алиев отметил благоприятную почву для нормализации отношений с Арменией

В прежние годы руководство Армении обычно в ходе международных мероприятий выступало с необоснованными обвинениями против Азербайджана».

Об этом 15 декабря, в ходе выступления на VI Саммите Восточного партнерства Европейского Союза в столице Королевства Бельгия Брюсселе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Положительно оценив то, что на этот раз такого не произошло, Ильхам Алиев подчеркнул, что в свою очередь не высказывал непосредственно мнения против Армении. Глава государства сказал, что это свидетельствует о возникновении благоприятной почвы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы должны смотреть вперед, сказал Ильхам Алиев.