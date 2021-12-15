ЕС и страны «Восточного партнерства» приветствуют встречу Алиева с Пашиняном

Лидеры ЕС и стран «Восточного партнерства» назвали встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе «крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта». Об этом сообщил в среду журналистам дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита.

«Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе демонстрирует приверженность Евросоюза к решению самых сложных проблем этого региона. Глобально лидеры сочли последние события в Брюсселе крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта», — заявил он (цитата по ТАСС).